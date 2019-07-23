تسيير أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام

انطلقت الثلاثاء أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام الليبيين إلى الأراضي المقدسة من مطار مصراتة الدولي، بواقع 245 حاجا وحاجة.

ويستعد قرابة 490 حاجا للتوجه نحو بيت الله الحرام الثلاثاء، عبر مطاري معيتيقة بطرابلس وبنينا ببنغازي.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الإعلامية بموسم حج 1440 هجري والتابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني، الشيخ يحى بن حليم جاهزية لجان البعثة لبذل المزيد من الجهد في سبيل انجاز مهامهم على الوجه الأكمل.

وذكر “بن حليم” في تصريح تلفزيوني، أن عدد من اللجان قاموا بزيارة ميدانية لعدد من الفنادق المخصصة لبعثة الحجاج الليبيين في بلد الحرمين الشريفين ووقفوا على تجهيزاتها الطبية واللوجستية والتموينية والتي كانت في المستوى المطلوب، وفق قوله.

هذا وطمأن رئيس اللجنة الإعلامية جميع الحجاج بأن كامل التجهيزات وضعت لراحة ضيوف الرحمن على أكمل وجه بما يوفر كامل سُبل الراحة لحجاج بلادنا الحبيبة .

وأعلنت الهيئة سابقًا أن أولى الرحلات ستكون في الـ23 الشهر الجاري، بواقع 3 رحلات يوميا من طرابلس وبنغازي ومصراتة وطبرق.

من جهته أعلن المجلس الرئاسي قبل أكثر من شهر تكفل الخزانة العامة بتغطية قيمة 2680 دينارا من إجمالي تكلفة الحاج الواحد هذا العام التي تقدر بستة آلاف، وأيضا بكامل تكلفة الحجاج من أسر الشهداء والجرحى ومبتوري الأطراف، وأعضاء البعثة والمنسقين والمشرفين.