تسيير القافلة الثانية من المساعدات الإغاثية للمناطق المنكوبة

سيّرت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي اليوم الثلاثاء، قافلة ثانية من المساعدات الإغاثية، للمنطقة الشرقية، حيث تحمل عددا من المواسير الخاصة بمضخات آبار المياه التي تعرضت للردم جراء السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

وفقاً لما أوردته منصة “حكومتنا” فقد أوضحت الشركة أن هذه القافلة تأتي في إطار جهودها لإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق المتضررة من الفيضانات.

وأضافت الشركة أنه سيتم تسيير قافلة أخرى خلال الأيام القادمة تحمل مضخات جديدة وآليات لشفط المياه، وذلك لمساعدة المتضررين من الفيضانات في إعادة المياه إلى منازلهم وأعمالهم.