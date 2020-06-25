تسيير قوافل الوقود وغاز الطهي إلى المناطق المُحررة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الخميس، عن تسيير قوافل من شحنات الوقود وغاز الطي إلى المناطق المحررة (بني وليد، ترهونة ومناطق جنوب طرابلس).

وأفادت الشركة في بيان، بأن تسيير القوافل يأتي بعد تظافر جهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط من خلال الإدارات المختلفة بالمستودعات ومحطات التوزيع، وبالتنسيق مع المجالس البلدية بالمناطق المحررة، والجهات المعنية بغية تلبية احتياجات المواطنين بها والتي توقفت بسبب الاشتباكات المسلحة.

وأشارت إلى أن قوافل شحنات الوقود وإسطوانات غاز الطهي إلى المناطق المحررة تصل تباعاً وبصفة يومية دون انقطاع.

وسوف تصل تباعاً كميات من الغاز الطهي من مستودعي طرابلس ومصراته النفطي دون توقف، بحسب الشركة.



كما طمأنت شركة البريقة أهالي الجنوب الليبي بأن مشكلة توفر المحروقات والغاز بالجنوب وأقصى الجنوب ستحل قريبا إسوة بباقي المناطق وبما يرفع معاناة المواطن في مناطق الجنوب بالكامل حالما ترفع القوة القاهرة والتوترات بالمنطقة، وفقاً لبيان الشركة.