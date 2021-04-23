تشاد.. تشييع جثمان الرئيس الراحل «إدريس ديبي»

شُيع في العاصمة التشادية نجامينا، اليوم الجمعة، جثمان الرئيس إدريس ديبي الذي قُتِل في مواجهات مسلحة مع متمردين في منطقة كانم شمال غربي البلاد يوم الاثنين الماضي.

وقبيل الجنازة، عبر قادة مجموعة الساحل وفرنسا عن دعمهم العملية الانتقالية في البلاد عقب وفاة ديبي الذي تولى السلطة منذ 30 عاما.

وحضر مراسم التشييع الرسمية لإدريس ديبي عدد من رؤساء الدول المجاورة لتشاد وبعض الوفود الأجنبية، ومن أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 12 رئيس دولة شاركوا في الجنازة، ومن بينهم قادة الدول الأعضاء في مجموعة الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا)، إضافة إلى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة وعدد من رؤساء الدول الأفريقية من بينهم رئيس غينيا ألفا كوندي، على الرغم من تحذيرات بعدم حضورهم لدواع أمنية، جنازة الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي في العاصمة نجامينا.

وأكد الرؤساء في كلماتهم خلال الجنازة بمن فيهم الرئيس ماكرون، دعمهم لتشاد، وأنهم يقدرون دورها في منطقة الساحل بمشاركة جيشها في جهود المنظمات المسلحة التي توصف بالإرهابية.

وبعد انتهاء مراسيم الجنازة في ساحة الأمة قبالة القصر الرئاسي سينقل جثمان ديبي إلى الجامع الكبير للصلاة عليه، قبل أن ينقل جوا إلى مسقط رأسه في مدينة أمدجاراس شمال شرقي تشاد ليوارى الثرى قرب الحدود مع السودان.