تشاد تنفي وجود محادثات مع إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

نفت حكومة دولة (تشاد) “بشكل قاطع” الادعاءات التي روجها الإعلام الإسرائيلي بوجود محادثات بينها وبين إسرائيل، لاستقبال آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة.

وجددت وزارة الإعلام التشادية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، التأكيد على الموقف التشادي الثابت المؤيد للتعايش السلمي بين الدولتين، امتثالا للقانون الدولي.

وأضاف البيان، أن الحكومة التشادية تنفي بشكل قاطع الادعاءات الأخيرة لقناة 24 الإسرائيلية، التي تدعي فيھا أن المحادثات تجري بھدف استقبال آلاف الفلسطينيين من غزة، ضمن خطتها للتهجير الطوعي لسكان القطاع.

وأشار البيان إلى أن تشاد تدعو لوقف إطلاق النار، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وفقا للمعايير الدولية، مع الاتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، التي تحظر أي موافقة على تھجير الأشخاص من غزة، أو المشاركة في ذلك مما يعد انتھاكا لھذه الحقوق. ـ