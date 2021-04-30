تشاد.. معركة بين الجيش ومتمردين شمال البلاد

اشتبك الجيش التشادي في معركة مع متمردين، اليوم الخميس، قرب بلدة نوكو على مسافة نحو 20 كيلومترا من موقع إصابة الرئيس الراحل إدريس ديبي التي أودت بحياته قبل 10 أيام.

وأصدر المتمردون بيانا، اليوم الخميس، قالوا فيه إنهم سيطروا على نوكو التي تبعد 300 كيلومتر عن العاصمة نجامينا بعد أن دمروا طائرة هليكوبتر قصفت مواقعهم.

ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في تشاد قوله، إن نوكو ما زالت تحت سيطرة القوات الحكومية، مؤكدا قصف مواقع للمتمردين.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، شهدت نجامينا العاصمة وموندو ثاني أكبر مدينة في البلاد احتجاجات اتسمت بالعنف، حيث سقط ستة قتلى على الأقل في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على سيطرة الجيش على البلاد.

وقُتل ديبي يوم 19 أبريل لدى زيارته لقوات تقاتل متمردين متمركزين في ليبيا من “جبهة التغيير والوفاق” في تشاد التي تعارض حكم ديبي الذي استمر 30 عاما.

وتولى زمام الأمور مجلس عسكري برئاسة ابن الرئيس الراحل بعد وفاته في خطوة أدانها ساسة معارضون واعتبروها انقلابا.