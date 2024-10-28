تشاد.. مقتل أكثر من 40 جندي بهجوم على قاعدة عسكرية

أعلن رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، “مقتل ما لا يقل عن 40 جنديا على أيدي مسلحين مجهولين في هجوم على قاعدة عسكرية غرب البلاد ليلة أمس”.

وأعلنت رئاسة الدولة في بيان رسمي، أن “الرئيس محمد إدريس ديبي، توجه صباح الإثنين، إلى موقع الهجوم وأطلق عملية “حسكانيت” لتعقب منفذيه الذين لم يعلن البيان عن هويتهم”.

هذا وتواجه تشاد منذ فترة طويلة تمردا في غرب البلاد بالقرب من الحدود مع نيجيريا، وخلال يونيو الماضي قتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين بعدما أدى اندلاع حريق لانفجار متفجرات في مستودع ذخيرة عسكري في العاصمة إنجمينا.

وتعاني تشاد التي يبلغ تعداد سكانها نحو 18 مليون نسمة من اضطرابات سياسية قبل وبعد الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز ديبي، الذي قاد البلاد كرئيس مؤقت خلال فترة الحكم العسكري التي أعقبت وفاة والده عام 2021.

هجوم الارهابيين على قاعدة عسكرية في بخيرة #تشاد 🇹🇩 نصف اليل ساعة واحدة 1️⃣.



وتنبيهاً للوضع، توجه رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو إلى الموقع في وقت مبكر من صباح اليوم وبدأ مباشرة عملية جديدة تسمى "الحسكنيت" لملاحقة وتعقب المهاجمين إلى آخر تحصيناتهم.

نتمنى لهم كلّ التوفيق .… https://t.co/1p6vdZlVPn pic.twitter.com/8rzA6v1Q8m — Ahmed (@AHMAT5348) October 28, 2024