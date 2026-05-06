تشاد.. مقتل عشرات الجنود بهجوم تبنّته جماعة «بوكو حرام»

أعلن الجيش التشادي مقتل 23 جنديًا وإصابة 26 آخرين، في هجوم مسلح استهدف قاعدة عسكرية غرب البلاد، نفذته جماعة بوكو حرام المرتبطة بتنظيم داعش، وفق بيان صادر عن هيئة الأركان العامة التشادية.

وأوضح البيان أن الهجوم وقع في الرابع من مايو 2026، قرابة الساعة العاشرة مساءً، واستهدف موقعًا عسكريًا تابعًا للقوات المسلحة في جزيرة باركا تولوروم، حيث اندلعت مواجهات مباشرة أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف الجيش.

وأكدت هيئة الأركان أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 23 عسكريًا وإصابة 26 آخرين، مشيرة إلى أن الأرقام لا تزال قابلة للتحديث مع استمرار عمليات التقييم الميداني.

وفي تعليق رسمي، أدان رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إتنو الهجوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بـ”الجبان”، مؤكدًا أن بلاده ستواصل القتال ضد الجماعات المسلحة حتى القضاء الكامل على التهديد الإرهابي.

وقال الرئيس التشادي إن “الظلاميين لن ينتصروا على الجمهورية”، مشددًا على أن الدولة ماضية في تعزيز عملياتها العسكرية والأمنية لمواجهة بوكو حرام وغيرها من الجماعات المتطرفة.

وتشهد مناطق غرب تشاد وحوض بحيرة تشاد منذ سنوات هجمات متكررة تنفذها جماعات مسلحة، في مقدمتها بوكو حرام، التي تنشط أيضًا في نيجيريا والكاميرون والنيجر، ما يجعل المنطقة واحدة من أبرز بؤر التوتر الأمني في غرب إفريقيا.

وفي سياق متصل، كانت جماعة بوكو حرام قد نفذت في يناير 2025 هجومًا قرب القصر الرئاسي في العاصمة التشادية إنجمينا، في حادثة عكست استمرار قدرتها على تنفيذ عمليات داخل العمق الأمني للدولة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه دول حوض بحيرة تشاد عملياتها العسكرية المشتركة لملاحقة التنظيمات المسلحة، وسط دعوات دولية لتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات الإرهابية.

هذا وتنشط جماعة بوكو حرام منذ أكثر من عقد في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وتُتهم بشن هجمات واسعة النطاق استهدفت قوات أمن ومدنيين، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا ونزوح الملايين، في واحدة من أطول الأزمات الأمنية في القارة الإفريقية.