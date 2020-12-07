تشاووش أوغلو: نحن مع العدالة في ليبيا وشرق المتوسط وقره باغ

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أكد أن بلاده تدافع عن العدالة في شرق المتوسط وليبيا واقليم قره باغ الأذربيجاني.

جاء في كلمة خلال مشاركته في ورشة عمل بخصوص شرق المتوسط، نظمته جامعة أقدنيز بولاية أنطاليا بالتعاون مع مجلس الجامعات الدولي.

وقال في هذا الخصوص: “لا نقول أننا نريد كل شيء لأننا أقوياء ميدانيا وعلى طاولة المفاوضات في ليبيا وشرق المتوسط وقره باغ، نحن ندافع عن العدالة والتقاسم العادل، وما جرى في قره باغ سيكون لصالح أرمينيا أيضا”.

وأوضح أن تركيا تدعو دائما إلى التقاسم العادل لثروات شرق المتوسط، مما سيساهم في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة وفق ماذكرت وكالة “الأناضول”.

وأشار إلى أن تركيا تقوم بأعمال البحث والتنقيب في جرفها القاري وفي المناطق التي حصلت على ترخيص بشأنها من جمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد أن المطالب اليونانية بشأن جرفها القاري تتعارض مع القانون الدولي، لافتا إلى أن أثينا تطالب بجرف قاري مساحته 40 ألف كيلو متر مربع، استنادا إلى جزيرة صغيرة لا تتعدى مساحتها 10 كلم2 ولا تبعد عن الأراضي التركية سوى 2 كلم.

وجدد تشاووش أوغلو دعوة بلاده لكافة الأطراف المعنية لحل الخلافات الاقليمية القائمة عن طريق الحوار والتعاون.