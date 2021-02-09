تشاووش أوغلو يبدأ جولة تضم 3 دول خليجية

وزارة الخارجية التركية، أعلنت أن الوزير، مولود تشاووش أوغلو، سيبدأ اليوم الثلاثاء، جولة خليجية تشمل 3 دول، وهي الكويت، وسلطنة عمان، وقطر.

ووفق ما ذكرت “ترك برس” عن بيان وزارة الخارجية بأن جولة تشاووش أوغلو ستستمر حتى 11 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن الوزير سيلتقي خلال زيارته البلدان الثلاثة. مع نظرائه، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

كما وسيبحث الوزير التركي مع نظرائه العلاقات الثنائية. والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي مع رجال الأعمال الأتراك الناشطين في تلك البلدان.