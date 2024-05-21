تشغيل الموازيين في محطتي بوابة غوط الرمان وبوابة الستين

اتفق وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي مع رئيس مصلحة الطرق والجسور، المهندس الحسين إبراهيم سويدان، على تشغيل الموازين في محطتي بوابة غوط الرمان بمدينة تاجوراء، وبوابة الستين شرق مدينة مصراتة.

وتتولى مصلحة الطرق والجسور وضع برامج الموازين، بينما مصلحة الجمارك هي المسؤولة عن تشغيلها في المنافذ البرية والبحرية، كما تتولى أعمال جباية الرسوم النقدية لاستعمالها.

وسيُلزم أصحاب الشاحنات بإنزال الأحمال الزائدة وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها، نظرا لما تتسبب فيه من أضرار على الطرق والسلامة المرورية، خاصة بعد تساهل الجهات المعنية خلال الفترة الماضية مع أصحاب الشاحنات.