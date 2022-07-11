تشغيل الوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء طبرق الاستعجالي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن نجاح عمليات التجارب الأولية للوحدة الأولى بمحطة توليد طبرق للكهرباء ضمن جهود الشركة لدعم الشبكة العامة.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بالبدء التشغيلي الأولي للوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الاستعجالي، وسيتم إدخالها على الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات الأولية بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 ميجاوات.

يُشار إلى أن هذه الوحدة هي الأولى من إجمالي 4 وحدات سيجري تشغيلها تِباعا حسب الجدول الزمني المقدم من الشركة المنفذة، بإجمالي 740 ميجاوات.

#الشروع في تشغيل مراحل الوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الاستعجالي تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الجمعة، ٨ يوليو ٢٠٢٢