تشغيل الوحدة الثانية بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية

أفادت الشركة العامة للكهرباء، السبت، بتشغيل الوحدة الثانية بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية والدخول بها على الشبكة العامة بعد الانتهاء من عمليات الصيانة الجسيمة وإجراء جميع الإختبارات التشغيلية المقررة لها، بقدرة إنتاجية 100 ميغاوات.

ونوهت الشركة في بيان، بأن هذا الإجراء سوف يساهم في زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية، وأن أعمال صيانة الوحدة التي دامت أكثر من أربعين يوماً تمت بجهود فنيي ومهندسي محطة جنوب طرابلس

وحضر أعمال الاختبارات التشغيلية مساعد مدير عام الانتاج المهندس خير الله الحضيري ومدير إدارة الوقاية ومدير إدارة محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية.