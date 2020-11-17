تشغيل ثاني أكبر محطة نفط خام بحقل جالو

أعلنت شركة “الواحة” للنفط التشغيل التام لثاني أكبر محطة منتجة بحقل جالو النفطي.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الأطقم الهندسية والفنية التابعة لأدارة الهندسة وبإشراف مباشر من قسم الإنتاج ومتابعة دورية من مسؤولي السلامة بالحقل، انتهت مساء الاثنين من إستبدال كامل لخط الغاز LP1 في مدة لم تتجاوز إسبوع كامل.

وأشاد رئيس قسم الإنتاج بالحقل م. عارف ثابت بدور جميع العاملين وإنجاز مراحل الإختبار

بنجاح وأهمية العمل لضمان سير العمليات.

ويأتي ذلك تزامنا مع التشغيل التام لمحطة النفط الخام المنتجة (جالو 1) والتي تعتبر ثاني أكبر محطة منتجة بالحقل ومن شأنها أن ترفع من كميات الإنتاج الكلي وتدعم الصادارت.