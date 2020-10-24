أعلنت شركة “الخليج العربي” للنفط، تشغيل حقل النافورة النفطي التابع للشركة الواقع جنوب شرق البلاد، وذلك في زمن قياسي اليوم السبت.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن التشغيل يأتي بنــــاء على التوجيهات الصادرة من قِبل فضل الله احتيتة رئيس لجنة الإدارة المُكلف لشركة “الخليج العربي” للنفط، ولجميع الإدارات والوحدات الإدارية بالشركة للاستعداد والتجهيز للبدء في استئناف العمليات الإنتاجية بعد رفع القوة القاهرة من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط عن الحقول والموانئ التابعة للشركة.

ويضخ إنتاج حقل النافورة عبر خط قطره 30 بوصة إلى ميناء رأس لانوف عن طريق منظومة أمال – رأس لانوف.

https://www.facebook.com/Agocoarabian/posts/2837305009850547

يأتي ذلك في حين،أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، عن رفع حالة القوة القاهرة اعتبارًا من أمس السبت عن مينائي السدرة ورأس لانوف النفطيين، مشيرة إلى أنه بالفعل أعطيت التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

وأفادت المؤسسة في بيان، بتأكدها من مغادرة القوات الأجنبية بمنطقة الميناء بما يمكنها من القيام بعملياتها النفطية ومباشرة الصادرات.

وثمنت المؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية، وتعهدت بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية وتعلن أنه مع مباشرة الإنتاج من حقول شركتي الواحة والهروج فإن الإنتاج يتوقع أن يصل إلى مستوى 800 ألف برميل في اليوم خلال أسبوعين وسيتخطى المليون برميل خلال 4 أسابيع، وسيزداد إنتاج الغاز المغذي لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية بالزويتينة وشمال بنغازي، إلا أن عدم الحصول على مخصصات مالية كافية خلال هذه الأسابيع لسداد الديون المتراكمة على قطاع النفط والميزانيات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة وإصلاح ما سببته عمليات الإغلاقات طيلة العام 2020م يحول دون إمكانية المحافظة على معدلات الإنتاج المذكورة ولا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول بالإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاقات، بحسب المؤسسة.