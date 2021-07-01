أعلنت وسائل إعلام مصرية، عن تشغيل خط طيران جديد بين مصر وقطر، حيث يستعد مطار أسيوط الدولي لاستقبال أولى رحلات خط طيران قادم من الدوحة، الأحد المقبل 4 يوليو تسيرها شركة إير كايرو.

ونقلت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية عن مصادر تأكيدها، بدء تشغيل هذا الخط 4 يوليو، ومن المقرر أن تسير إيركايرو رحلتين أسبوعيا بين مطاري أسيوط والدوحة.

واستقبلت شركة “آير كايرو” في 26 أبريل الماضي أحدث طائراتها من طراز A320neo والتي انضمت إلى أسطولها الجوي الذي يضم 7 طائرات ليصل حجم الأسطول لـ 8 طائرات.

يأتي ذلك ضمن صفقة تضم 3 طائرات من طراز A320neo بالإضافة إلى ثلاثة أخرى جار التفاوض بشأنها تتسلمها الشركة العام الحالي وصولا بالأسطول إلى 19 طائرة من ذات الطراز حتى عام 2024.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني إن جمهورية مصر العربية ألغت إعلان الطيران الخاص بحظر الطائرات القطرية من الهبوط أو عبور المجال الجوي المصري.