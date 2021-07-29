تشغيل مصنع الأوكسجين بمستشفى غريان بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات

أعلنت بلدية غريان، اليوم الخميس، عن تشغيل مصنع الأوكسجين في مستشفي غريان العام.

وأوضحت البلدية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن ذلك جاء بعد التواصل مع رئيس لجنة الطوارئ بوزارة الصحة الذي قام بدوره بإصدار تعليماته بشأن تشغيل مصنع الأوكسجين المتوقف منذ أكثر من 10 سنوات.

ونوهت بلدية غريان بأن هذا العمل يأتي ضمن المجهودات المبذولة لتوفير احتياجات مراكز العزل والمستشفى من الأوكسجين الطبي خاصة في ظل انتشار كورونا.

#توضيح بخصوص مصنع الأكسجين بالمجمع الميكانيكي الرابطة_ غريان . تم التواصل مع وزارة الصحة وصندوق الإنماء في الأيام… تم النشر بواسطة ‏المجلس البلدي غريان‏ في الخميس، ٢٩ يوليو ٢٠٢١

#تشغيل مصنع الأكسجين في مستشفى غريان تم النشر بواسطة ‏المجلس البلدي غريان‏ في الخميس، ٢٩ يوليو ٢٠٢١