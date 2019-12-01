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تشغيل وتسيير أول رحلة من مطار معيتيقة يوم الـ12 من ديسمبر الجاري

عين ليبيا | آخر تحديث: 1 ديسمبر 2019 - 20:53
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حُدِد يوم الـ12 كم ديسمبر الجاري موعدًا للبدء في التشغيل وتسيير أول رحلة. [مطار معيتيقة]
عُقِد الأحد، اجتماع بمطار معيتيقة الدولي، برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، وبحضور رئيس مصلحة المطارات، ورئيس مصلحة الطيران المدني، ومدير عام مطار معيتيقة الدولي، بالإضافة إلى مدراء الشركات الناقلة ومدراء شركات المناولة.

وأفاد المركز الإعلامي بمطار معيتيقة، بأن الاجتماع ناقش ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة في الوقت المحدد والبدء في التشغيل تدريجيا.

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هذا وحُدِد يوم الـ12 كم ديسمبر الجاري موعدًا للبدء في التشغيل وتسيير أول رحلة.

واوضحت مصلحة المطارات أن شركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية ستستأنف رحلاتها إبتداءً من التاريخ المحدد أما باقي الشركات الناقلة ستباشر التشغيل تباعاً وبشكل تدريجي.

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