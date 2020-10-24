تشغيل وحدة التكرير الثانية ودخولها للعمل بمصفاة الزاوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، إعادة تشغيل وحدة التكرير الثانية بمصفاة الزاوية (Topping Unit )، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية 60000 ألف برميل يومياً (100٪).

ونوهت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه من المنتظر تشغيل باقي الوحدات الصناعية ( (platforming Units، ووحدات معالجة تثبيت الناقثا، ووحدة إنتاج وقود الطيران، ووحدة إنتاج الإسفلت، فور استقرار مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية الداخلية (التوربينات البخارية).

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن أهم المنتجات النفطية والمتمثلة في الـــ(Gasoil, Fuel oil, Kerosene)، قد أصبحت الآن ضمن المواصفات، ويتم تحويلها إلى الخزانات المعدة لها.