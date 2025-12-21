تعزيز إنتاج الكهرباء.. دخول وحدة غازية جديدة للخدمة بقدرة 156 ميغاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الجبل الغربي إلى الشبكة العامة للكهرباء، اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، بقدرة إنتاجية بلغت 156 ميجاوات، في خطوة دعمت قدرات التوليد وأسهمت في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية.

وأوضحت الشركة أن دخول الوحدة جاء عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة للتربينة والمولد، التي نفذتها شركة سيمنس للطاقة ضمن عقد الصيانة طويل الأجل المبرم لصالح وحدات محطة كهرباء الجبل الغربي الغازية، بما يعكس الالتزام بخطط الصيانة ورفع الجاهزية التشغيلية.

وأشارت الشركة إلى أن أعمال الصيانة استهدفت تحسين كفاءة التشغيل والمحافظة على القدرات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة العامة ورفع كفاءة أدائها خلال فترات الذروة.

وأضافت أن فنيي دائرة توزيع عين زارة التابعة لإدارة توزيع سوق الجمعة النواحي الأربعة واصلوا تنفيذ أعمال صيانة طارئة لمعالجة أعطال فنية طرأت على مكونات الشبكة الكهربائية بالمنطقة.

وبيّنت الشركة أن هذه الأعمال جاءت نتيجة التقلبات الجوية المصحوبة بالأمطار، حيث باشر الفنيون العمل المتواصل لمعالجة الأعطال ضمن مسار خط مقطوع مغذٍ لمحول الهدار، بهدف إعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الشركة أن الفرق الفنية عملت على إعادة التيار الكهربائي إلى الأحياء السكنية المتضررة التي شهدت انقطاعًا في التغذية، ضمن جهود ركزت على تقليص زمن الانقطاع وضمان عودة الخدمة بكفاءة.

وشددت الشركة العامة للكهرباء على أن أعمال الصيانة تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمة واستقرار الشبكة الكهربائية، والحفاظ على كفاءتها التشغيلية في مختلف الظروف، مع استمرار العمل على تحسين مستوى الاعتمادية وتأمين التيار الكهربائي للمواطنين.