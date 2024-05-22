تشغيل وحدتي تجفيف الغاز ومعالجة وقود المحركات في حقل النافورة

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط “أجوكو” تشغيل وحدة تجفيف الغاز ووحدة معالجة وقود المحركات في حقل النافورة بعد توقف دام أكثر من 13 عامًا.

وذكرت الشركة في بيان على صفحتها في موقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء، أن أعمال العمرة الجسيمة في الوحدتين، نفذها فريق وحدة تجفيف ضواغط الغاز بالتعاون مع فريق آخر ضم أفرادًا من أقسام الميكانيك وصيانة الأنابيب والآلات الدقيقة بالحقل.

وشملت الأعمال استكمال عمرة محركات السرعة العالية “Unit C” في المحطة الرابعة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وضمان إزالة الرطوبة من الغاز الطبيعي، مما يزيد من جودته وكفاءته في الاستخدام، وفق البيان.

وتوفر وحدة معالجة وقود المحركات الوقود النظيف والملائم لتشغيل المعدات والمحركات، مما يقلل من الأعطال ويحسن من أداء الأنظمة.