تشكيل «ترويكا» دولية لمواجهة الاحترار العالمي

بالتزامن مع التغيرات المناخية في العالم والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، أعلنت دول الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان والبرازيل، عن تشكيل “ترويكا”، وذلك من أجل الدفع باتجاه اتفاق دولي للحفاظ على درجة الاحترار العالمي ضمن المطلوب.

وقال سلطان الجابر، رئيس قمة “كوب 28” التي عقدت العام الماضي في الإمارات: إن دول “الترويكا” ستساعد في ضمان امتلاكنا التعاون والاستمرارية اللازمين لإبقاء درجات الحرارة ضمن المنال.

وأضاف: الاتفاق ينص على أنه يجب زيادة التحرك والتطبيق خلال هذا العقد الحاسم، وإبقاء سقف 1.5 درجة مئوية ضمن المطلوب والممكن.

يذكر أن “الترويكا”، مصطلح سياسي يشير إلى اجتماع ثلاث دول على رأي سياسي واحد تجاه قضية معينة.

وكانت الأمم المتحدة ، قدرت بأن درجات الحرارة في العالم، تتجه للارتفاع ما بين 2.5 و2.9 درجة مئوية خلال القرن الحالي.

كما قالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: سيتم الوصول على الأرجح إلى سقف 1.5 درجة مئوية بين العامين 2030 و2035.

واستضافت الإمارات مؤتمر “كوب 28″، العام الماضي 2023 في دبي، بينما تستعد أذربيجان لاستضافة القمة هذا العام تليها البرازيل في 2025.