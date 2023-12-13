تشكيل حكومة جديدة.. محور لقاء «عقيلة صالح» مع الرئيس التركي

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بحضور رئيس مجلس النواب التركي نعمان كورتولموش.



وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، فقد بحث اللقاء الذي عُقِد بمقر الرئاسة التركية بالعاصمة التركية أنقرة، عدداً من الملفات السياسية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وثمّن عقيلة صالح الموقف التركي ووقوفه مع ليبيا عقب حلول كارثة الفيضانات والسيول التي أضرت بمدينة درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر، وموقف دولة تركيا الداعم للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني.

كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي للرئيس التركي، على موقف مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

بدوره أكد الرئيس التركي خلال اللقاء، على ضرورة الإسراع في إيجاد حل توافقي للأزمة الليبية.