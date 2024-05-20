تشكيل عصابي يستولى على أموال عامة باستخدام صكوك مزورة

بحث عضو النيابة بمكتب النائب العام، في واقعة استيلاء تشكيل عصابي على مال عام مودع في فرع مصرف الجمهورية– مزدة؛ وفرع المصرف التجاري الوطني– غات.

وبحسب ما نشر مكتب النائب العام في صفحته بالفيسبوك، “كشفت تحقيقات النيابة ثبوت عملية الاستيلاء على مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة وخمسين ألف دينار، باستعمال صكوك مصرفية مصدَّقة طالها التزوير، عقب سرقتها من فرع مصرف الجمهورية بالشويرف، سنة 2018”.

وأوضح مكتب النائب العام، أن “عمليات التقصي أظهرت أن مسؤولي إدارة الحسابات الجارية في فرع مصرف الجمهورية بمزدة؛ وفرع المصرف التجاري الوطني بغات تعمدا صرف المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد العمل المصرفي؛ وساهما في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير، تمثَّلت في تمكين مفوض شركة تجارية من المبلغ المالي محل التتبع”.

ووفق المكتب، “انتهى المحقق إلى حبس متسلم متحصلات الجريمة؛ والقائميْن على إدارة الحسابات الجارية في فرعي المصرفين”.