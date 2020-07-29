تشكيل غرفة أمنية لتوفير الحماية لكافة منشآت الكهرباء

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعا اليوم الأربعاء، ضم كل من وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن، ووكيل وزارة الدفاع عقيد دكتور صلاح النمروش، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر القوة المشتركة العميد ركن الفيتوري غريبيل، وآمر قوة الردع الخاصة الرائد عبد الرؤوف كارة، ومستشار الرئيس لشؤون الطاقة د. محمد ماشينة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، وعضو مجلس إدارة الشركة عبد السلام الانصاري.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع بحث الإجراءات العاجلة والحازمة في مسألة طرح الأحمال وتوزيعها بشكل عادل في كافة المناطق وحماية محطات الكهرباء والعاملين بها، وتأمين غرف التحكم، والتصدي للاعتداءات وعمليات نهب وسرقة المعدات والأبراج.

وتم الاتفاق على تشكيل غرفة أمنية من الجهات المجتمعة لتوفير الحماية لكافة منشآت الكهرباء على أن تُباشر أعمالها ابتداءً من اليوم الأربعاء وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والرادعة ضد المخربين، بحسب مكتب الإعلام بالمجلس الرئاسي.



من ناحية أخرى ناقش رئيس المجلس الرئاسي مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعضو مجلس الإدارة ومستشاره لشؤون الطاقة الإجراءات العاجلة لتغطية العجز في الإمدادات والتخفيف من حدة الأزمة.