تشكيل «غرفة طوارئ أمنية» للحفاظ على الاستقرار

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب اللواء عصام أبوزريبة، القرار رقم (203) لسنة 2024م، “القاضي بتشكيل غرفة طوارئ أمنية مشتركة في منطقة الجنوب الشرقي، وذلك في إطار جهوده للحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا”.

وبحسب ما نشر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية، “تتكون الغرفة من: رئيس جهاز البحث الجنائي (رئيسا)، وأمر كتيبة سبل السلام، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، ورئيس فرع جهاز دعم المديريات بالمنطقة الشرقية، ومديري أمن الكفرة وربيانة وتازربو، ورئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الكفرة، ومديري فرعي جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي الكفرة، مدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة”.

و”تحتص مهام الغرفة بالضبط الإداري داخل مدينة الكفرة، والحفاظ على النظام العام والسكينة والصحة العامة، وضبط المطلوبين، خاصة أصحاب القضايا الجنائية والمهربين”.

و”تهدف هذه الخطوة، إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الجنوب الشرقي، ومكافحة الجريمة المنظمة، وضمان راحة المواطنين وسلامتهم”.