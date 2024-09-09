تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة التنبؤات المناخية والتقلبات الجوية

أوضح مدير فرع الهلال الأحمر القبة، صلاح الفرجاني، أنه “جرى تشكيل غرفة طوارئ بقرار عميد البلدية، تتولى متابعة التنبؤات المناخية والتقلبات الجوية”.

وأضاف الفرجاني لصحيفة الأنباء الليبية ، أن “من مهام هذه الغرفة كذلك التنسيق مع كافة الجهاز ذات العلاقة داخل وخارج البلدية لمراقبة أوضاع السدود ومجاري الأودية ووضع كافة التدبير والإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات وفيضانات قد تحدث والحد من آثرها بما يضمن حماية وسلامة الموطنين وممتلكاتهم”.

وأكد الفرجاني، أن “اليومين الماضيين عقد اجتماعًا بمديرية الأمن ضم رئيس الغرفة– عميد البلدية- ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي ومدير الشركة العامة لخدمات النظافة ومندوب عن مكتب الموارد المائية ومندوب عن الشركة العامة للكهرباء ومندوب عن الهيئة الليبية للإغاثة ومدير الشركة العامة للمياه والصرف الصحي نوقش خلاله جميع الأمور المتعلقة بفصل الشتاء والخطة التي يتم تنفيذها”.

وقال مدير فرع الهلال الأحمر: “طلبنا من عميد البلدية خلال الاجتماع توفير جميع الإمكانيات وأن يخاطب الحكومة الليبية بتوفيرها”.

وقال الفرجاني: “خاطبنا الإدارة العامة للهلال الأحمر، وكانت الاستجابة سريعة حيث تواصل معنا مدير إدارة العمليات والكوارث زياد الدرسي وقام بتوفير جميع المواد غير الغذائية وتوفير الإمكانيات من مفروشات وأغطية ومدافئ كهربائية وننتظر شحنة المواد الغذائية”.

وأشار مدير الفرع، إلى أنه “جرى الاتصال بعميد بلدية القبة والحرس البلدي وتم استلام الشحنة بحضورهم”، موجهًا الشكر إلى “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتوفير سيارة إسعاف رباعية الدفع للهلال الأحمر القبة”.

هذا وكانت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، قدمت مساعدات عاجلة إلي فرع الهلال الأحمر القبة نظراً للتقلبات الأحوال الجوية المتوقعه خلال الأيام القليلة القادمة، حيث وصلت المساعدات العاجلة الغير غذائية بحضور عميد بلدية القبة ورئيس غرفة الطوارئ ببلدية القبة والسيد مدير الفرع.