تشكيل فريقين لإجراء الدراسات الجيوفيزيائية حول ارتفاع منسوب المياه

طلب وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة المركزية لمتابعة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بدر الدين التومي، وشدد الوزير التومي، تكليف فريق متخصص لإجراء الدراسات الجيوفيزيائية بالمناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه، وتشكيل فريق فني متخصص لتقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بمدينة زليتن.

وخلال اجتماع عقد أمس السبت، للاطلاع على أعمال اللجنة الفنية العليا المكلفة بدراسة ظاهرة طفح المياه الجوفية ببلديتي زليتن وبئر الغنم، ودراسة ظاهرة التشققات الأرضية ببلدية السبيعية، وجه التومي شركة المياه والصرف الصحي بإعداد تقرير مفصل حول الإمداد المائي بمدينة زليتن.

وقدم رئيس اللجنة الفنية العليا السيد “صالح الصادق” عرضاً مرئياً متضمنا تقريراً مبدئياً، حول الدراسات والخطوات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة لتحديد مسببات الظاهرة، لاسيما فيما يتعلق بدراسة مسارات المياه والبرك المائية على امتداد المدينة، بالإضافة إلى تقييم الأضرار الناجمة عنها على صعيد المواطنين والبنية التحتية،.

حضر الاجتماع عضو اللجنة، مدير إدارة المشروعات محمد بن نجي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل ، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه رفيق أبولسين، ومدير عام شركة خدمات النظافة طرابلس محمد إسماعيل، ومدير عام شركة خدمات النظافة مصراتة وليد الدوكالي، وعضو المجلس البلدي زليتن مصطفى البحباح.