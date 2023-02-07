تشكيل فريق أزمة لمتابعة أوضاع المواطنين الليبيين في تركيا

عقد القنصل العام الليبي بإسطنبول، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع فريق الأزمة بالقنصلية العامة الليبية، لمتابعة أحوال المواطنين الليبيين العالقين في بعض المناطق التي ضربها الزلزال جنوبي تركيا، والوقوف على آخر التطورات في هذا الصدد.

وأكد القنصل أن الاتصالات المستمرة أسفرت عن الاطمئنان على بعض العائلات والمواطنين الذين كانوا عالقين وجاري متابعة أوضاعهم حتى إخراجهم من تلك المناطق إلى أماكن أكثر أمنا.

كما أصدر القنصل العام تعليماته لفريق الأزمة بضرورة متابعة أحوال المواطنين على مدار الساعة وإصدار البيانات والإعلانات بشكل دوري وحث المواطنين على التواصل عبر أرقام الطوارئ المنشورة عبر صفحة القنصلية الرسمية على فيسبوك واتباع إجراءات السلامة الصادرة عن الحكومة التركية.