تشكيل فريق عمل للتعامل مع تجمع مياه الأمطار في طرابلس

قررت مديرية أمن طرابلس تشكيل فريق عمل موحد بين الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أماكن تجمع المياه بالطرق العامة عند هطول الأمطار بالعاصمة طرابلس يتم ربطه مباشرة بغرفة السيطرة بالمديرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمكونات مديرية أمن طرابلس والذي عقده مدير الأمن خليل وهيبة بحضور مساعدي المدير للشؤون الأمنية رمضان برباش والشؤون العامة محمد زرتي وخبير الأرصاد الجوية علي بوخريص بالإضافة لرؤساء المكاتب والأقسام بالمديرية.

وناقش الاجتماع آلية التعامل مع التقلبات الجوية وعند هطول الأمطار وما ينتج عنها من اختناقات مرورية بالطرق العامة بسبب تجمعات المياه، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمديرية.

وتم التباحث حول طرق معالجتها ووضع خطط مستقبلية لمواجهة ما قد تؤل إليه الظروف المناخية خلال فصل الشتاء.

كما قررت المديرية تثبيت أماكن لقياس كميات الأمطار بجميع مراكز الشرطة.