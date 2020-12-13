أعلنت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني، عن تشكيل فريق عمل لمعاينة مطار غدامس المدني.

جاء ذلك بناءً على قرار صادر عن رئيس مصلحة المطارت يخص تشكيل فريق عمل للقيام بزيارة ميدانية لمطار غدامس المدني وذلك لمعاينة المرافق المراد صيانتها وإنشائها وإعداد مجالات الاعمال والقيم التقديرية اللازمة لها.

وعُقِد اجتماع اليوم الأحد، مقر المصلحة في العاصمة طرابلس، ضم الفريق المشكل برئاسة محمد علي الفيض رئيس قسم معايير السلامة بالمصلحة، وعضوية ممثلين عن الإدارات المختصة والمعنية.

وناقش الاجتماع الترتيبات اللازمة للزيارة ووضع خطة العمل وتوزيع المهام على أعضاء الفريق كل حسب تخصصه.