تشكيل فريق لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعاً بديوان الوزارة في طرابلس، ضمّ مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومدير عام مركز تنمية الصادرات ومديرو إدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي لبحث استراتيجية الأمن الغذائي وآلية تنفيذها.

وناقش الحضور سُبل دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة ووضع استراتيجية تُسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمستهلك، كما تم استعراض خطة الوزارة في تفعيل ديوان الحبوب ومساهمته في دعم الأنشطة الزراعية والصناعية وتنظيم عمليات توريد وتوزيع القمح والدقيق على الشركات والمطاحن والمخابز وتوفير مخزون استراتيجي منها والسيطرة على السوق المحلي وتحقيق الاستقرار بالسلع وتحسين الخدمات.

وأعطى الوزير توجيهاته بتشكيل فريق يضم مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وإدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة لإعداد استراتيجية الامن الغذائي قصيرة وطويلة الأمد تُعنى بتفعيل المشاريع الصناعية المتوقفة من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وتفعيل الدوائر الزراعية بالمنطقة الجنوبية