تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين المنطقة الغربية

أصدر آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوافق اللواء أسامة جويلي، قرارا بتشكيل قوة من الوحدات المشاركة في صد العدوان على طرابلس، قوامها 500 عسكري من كل منطقة تسمى القوة المشتركة.

ونص القرار على إنشاء قوة عسكرية قوامها من الوحدات التي شاركت في صد العدوان على مدينة طرابلس تحت اسم القوة المشتركة.

وبموجب القرار، أُسنِدت إلى القوة المشكلة مهام تتعلق بتأمين المنطقة الغربية وفرض هيبة الدولة والحيلولة دون تهديد المؤسسات العامة والخاصة وإخلاء المقرات العامة والخاصة من المجموعات التي تتمركز فيها خلافا للقانون وإرجاعها إلى سلطة الدولة.

كما كلفت القوة بمكافحة تهريب الوقود والسلع الأساسية والهجرة غير الشرعية، ودعم الجهات الرسمية في تنفيذ أوامر الإزالة للمباني العشوائية ومنع التعدي على الأراضي العامة، وتدور معظم المهام حول فرض سلطان الدولة والحد من تغول المسلحين والخارجين عن القانون.

وستتولى القوة أيضاً، تأمين مداخل ومخارج المنطقة الغربية وضبط حركة الآليات والأسلحة.

وأحال اللواء أسامة جويلي قرار تشكيل هذه القوة إلى العميد ركن الفيتوري خليفة سالم غريبيل بعد تعيينه آمرا لها.