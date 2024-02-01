تشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن في المنطقة الجنوبية

أُعلِن في مدينة سبها، عن تشكيل قوة أمنية مشتركة تضم الأجهزة الأمنية والمديريات بالمنطقة الجنوبية، لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن تشكيل القوة تم خلال اجتماع موسع في مقر الغرفة الأمنية بمدينة سبها حضره وزير الداخلية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، ومدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة، ومدير إدارة التفتيش بالمنطقة الجنوبية، ومدير جهاز دعم المديريات، بالإضافة إلى مديري أمن سبها والجفرة والشرقية ووادي عتبة والبوانيس ومرزق وتراغن والشاطئ.

وتهدف القوة المشكلة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ومكافحة الإرهاب والجريمة بأنواعها.