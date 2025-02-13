تشكيل لجان الإشراف واللوائح المنظمة لـ«مبادرة تحدّي القراءة العربي»

عَقدتْ لجنة الإشراف على “مُبادرة تحدّي القِراءة العَربي‐ ليبيا”، ورشة عمل تعريفية بإشراف فريق التّدريب والتّوعية بِالمبادرة.

وَشهِدتْ الورشة حُضور مُدير المركز العام للتّدريب وتطوير التّعليم الدّكتور “محمد غومة”، والمُنسّق الوطني للمبادرة الدّكتور “علي قنون”، ورؤساء فِرَق التّوثيق والإعلام، والتّدريب والتّوعية، والتّنسيق والمتابعة، والفئات الخاصة، ومنسّقي المبادرة في المناطق التّعليمية، وعدد من مُراقبي التّربية والتّعليم، كما شهدت مُشاركة عدد من مشرفي المبادرة عبر شبكة الإنترنت.

وتناولتْ الورشة “التّعريف بالمبادرة، وتشكيل لجان الإشراف واللوائح المنظمة، وعملية تسجيل التلاميذ والطلاب وذوي الهمم في المبادرة، ودور مُراقبي التّعليم في دعمِ ومُتابعة تنفيذ المبادرة على مستوى المؤسّسات التّعليمية”.