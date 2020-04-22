تشكيل لجنة رباعية لإعادة الليبيين العالقين في الخارج

قال وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمود التليسي، إنه تم تشكيل لجنة رباعية برئاسته وبعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الاقتصاد، ووكيل وزارة الصحة، وذلك لمعالجة كافة الأمور التي تقف عائقا أمام عودة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج، بعد قرار وقف كافة منافذ البلاد.

وأوضح التليسي في مقابلة مع لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن اللجنة عقب تشكيلها باشرت عملها بالتواصل مع القنصليات ورؤساء البعثات والسفارات الليبية بالخارج لتقديم الرعاية الصحية اللازمة فضلا عن خدمات الإقامة والإعاشة للمواطنين العالقين.

و بيَّن التليسي أن آلية عمل اللجنة انقسمت إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل توفير أماكن للسكن “الحجر الصحي” وتوفير خدمات الرعاية الصحية والإعاشية، أما المرحلة الثانية فقد شملت إجراءات الكشف عن فيروس كورونا المستجد بتقنية (Real Time Pcr) فضلا عن إجراءات الحجر الصحي.

وأكد التليسي أن لجنة متابعة العالقين باشرت فعليا في إجراءات حجر العالقين في دول تونس ومصر ومدينة إسطنبول التركية، مشيراً إلى أن الجدول الزمني للعودة الفعلية ستكون بعد 14 يوما من تاريخ انتهاء الحجر الصحي والتأكد من سلامة المواطنين وخلوهم نهائيا من فيروس كورونا المستجد.

ونوه التليسي بأن آلية العودة المعتمدة لدى اللجنة هي الطائرات عدا المواطنين الليبيين الذين غادرو البلاد باستخدام سياراتهم الخاصة إلى دولتي تونس.

كما بيَّن وكيل وزارة الخارجية أن عدد الليبيين العالقين في الخارج 15 ألف مواطن موزعين على 45 دولة أوروبية وأفريقية, مشيرا إلى أن لجنة العالقين تعمل على جمع المعلومات لليبيين العالقين في دول أخرى للبدء في إجراءات عودتهم

وأوضح التليسي أن لجنة متابعة العالقين وضعت آلية لعودة الليبيين العالقين في دولتي هولندا والبرتغال وذلك عن طريق تجميعهم في دولة إسبانيا لحجرهم والكشف عليهم قبل عودتهم إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الدولة الليبية ستعمل على تأجير طائرات لإرجاع الليبيين العالقين في دول ليس للطائرات الليبية رخصة دخول أجوائها .