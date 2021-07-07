تشكيل لجنة صحية مشتركة لمتابعة الوضع الوبائي بمعبر رأس إجدير

قرر وزيرا الصحة الليبي والتونسي علي الزناتي وفوزي مهدي، اليوم الأربعاء تواصل فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تشكيل لجنة صحية مشتركة.

وستُباشر اللجنة عملها اعتبارا من اليوم، في متابعة حركة عبور المسافرين بالمعبر والتثبت من الحالات الوافدة والتحاليل لتقصي فيروس كورونا، بحسب ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

واتفق الوزيران على عقد لقاء عن بُعد بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، يوم غد الخميس، لتقييم حقيقة الوضع الصحي والوبائي بالبلدين، واتخاذ القرارات المناسبة على ضوئه بما يخدم مصلحة البلدين سواء بتشديد المراقبة أو إن اقتضى الأمر غلق المعبر الحدودي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا وبقية السلالات الوافدة.