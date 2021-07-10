تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة أوضاع العالقين في تونس

عُقِد اليوم السبت، اجتماع طارئ بمقر السفارة الليبية في تونس، دعا له القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس، وحضره القنصل العام الليبي بتونس، وعدد من الملحقين الفنيين بالسفارة.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للسفارة على فيسبوك، فإن الاجتماع يأتي بناء على تعليمات مباشرة من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة طوارئ برئاسة القائم بأعمال السفارة، لمتابعة أوضاع الجالية الليبية والمواطنين العالقين بتونس ومتابعة ومعالجة كل مشاكلهم.

من جهته أفاد القنصل الليبي في تونس فاضل القريو، في وقت سابق، بتشكيل لجنة طوارئ بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، تتولى إجلاء المواطنين الليبيين العالقين في الأراضي التونسية عبر رحلات جوية.

هذا وأصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، تعليماته المشددة لجميع الأجهزة ذات العلاقة، بسرعة تمكين الليبيين العالقين بجمهورية تونس من العودة إلى البلاد.

وفي السياق ذاته، تواصل المنفي مع كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ورئيس جهاز المخابرات، بشأن توفير كافة الدعم لإتمام عودة العالقين دون أي تأخير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، بعد عودتهم للبلاد.

كما أصدر رئيس المجلس الرئاسي تعليماته لكل من القائم بالأعمال والقنصل العام الليبيين في تونس، للعمل بشكل مستمر إلى حين تمكين جميع العالقين من العودة.

وفي وقت سابق، قررت حكومة الوحدة الوطنية، غلق الحدود مع تونس لمدة أسبوع، بسبب الوضع الوبائي المتأزم الذي تشهده الأخيرة.