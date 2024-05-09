تشكيل لجنة لحصر وإزالة الاعتداءات على خطوط الإمداد المائي في سرت

شدد مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية،رئيس اللجنة المكلفة بإعادة تنظيم مدينة سرت اللواء جمال العمامي، على أهمية المحافظة على المياه وردع المعتدين على خطوط الإمداد المائي بالبلدية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن اللواء العمامي، اجتمع اليوم الخميس مع اللواء محمد العرفي مساعد رئيس لجنة إعادة تنظيم سرت، واللواء الصديق بن سعود مدير فرع إدارة إنفاذ القانون، والمهندس شعيب بن شرادة رئيس لجنة الإدارة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي. لمناقشة التعديات على خطوط الممياه في سرت.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة لحصر وإزالة التعديات على خطوط الإمداد المائي.