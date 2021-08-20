تشكيل لجنة لدراسة تكلفة الخبز وتسعير مادة الدقيق

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعاً الخميس، بمقر الوزارة في طرابلس، مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، وبحضور مدير مكتب المتابعة بالوزارة.

وضم الاجتماع النقابة العامة للمخابز، وعدد من أصحاب المخابز، ويأتي الاجتماع في إطار خطة وزارة الاقتصاد لتنظيم عملية توريد وتوزيع مادة الدقيق على المخابز وضمان استقرار أسعارها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

واستعرض الاجتماع عدد من المشاكل والصعوبات التي تُواجه المخابز في توفير مادة الدقيق وسُبل معالجتها، والعمل على وضع آلية تُساهم في تنظيم عملية توريد وتوزيع مادة الدقيق وتضمن انسيابها بالسوق المحلي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأكد الحويج خلال الاجتماع، أن الوزارة بدأت فعلياً في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية وزارة الاقتصاد والتجارة تتولى تسعير مادة الدقيق المنتجة محلياً والموردة، وتحديد أسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز.

كما أعطى وزير الاقتصاد والتجارة الإذن لنقابة المخابز لتأسيس شركة بمساهمة أصحاب المخابز لتوريد مادة الدقيق تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة، كما ستتولى الوزارة متابعة عمل المخابز وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وجهاز الحرس البلدي.

من جهته حث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، أصحاب المخابز على توحيد الجهود والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لتحسين جودة الخدمات لصالح المستهلك ودعم الجهات المختصة في الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن.