تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة هروب سجناء قرنادة

أعلن جهاز الشرطة القضائية، تشكيل لجنة للتحقيق وتحديد المسؤولية في واقعة الشغب والتمرد التي أدت إلى هروب عدد من النزلاء من سجن قرنادة.

وأضاف الجهاز أنّه جرى إلقاء القبض على مجموعة من النزلاء الفارين من قبل إدارة الأمن والعمليات بالبيضاء، وقد تم إعادتهم إلى السجن، حيث شهد السجن عملية هروب لعدد كبير من السجناء بالإضافة إلى أعمال شغب وإطلاق نار أدى لمقتل أحد السجناء الثلاثاء الماضي

وتابع الجهاز أنّ رئيس الجهاز مصطفى أبو حرارة اجتمع رفقة اللجنة المشكلة مع المحامي العام بمحكمة استئناف البيضاء، صالح آدم لمناقشة ما تم اتخاذه من اجراءات حيال واقعة الهروب ‏والاطلاع على أوضاع السجن