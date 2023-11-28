تشكيل لجنة للكشف الجيني المبكر وعلاج الأمراض النادرة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تشكيل لجنة دائمة للكشف الجيني المبكر وعلاج الأمراض النادرة في ليبيا.

وفي هذا الصدد، نُظِّم اجتماع تمهيدي للجنة الدائمة المشكلة من كل مناطق ليبيا، بناءً على قرار وبتوصية من الدكتور حيدر السائح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المهام المناطة باللجنة والتي تشمل آلية البدء في برنامج المسح الجيني المبكر وتحديد حالات الأمراض النادرة، بالإضافة إلى وضع خطط علاجية مثلى لهؤلاء المرضى.

ويهدف تشكيل اللجنة إلى تنفيذ المهام المسندة إليها وتعميم جهودها في جميع مناطق ليبيا، بحسب المركز.