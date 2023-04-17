تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع مواطن ليبي في نابولي

شكّلت السفارة الليبية بإيطاليا، لجنة للتوجه إلى مدينة نابولي للوقوف على ملابسات مقطع مرئي انتشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر مواطنًا ليبيًا يفترش شوارع المدينة، ويعاني من اضطراب سلوكي.

وذكرت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن ذلك ياتي بعد تلقيها عدداً من رسائل المواطنين الليبيين بخصوص المقطع المرئي.

وقام السفير مهند يونس، بتشكيل لجنة للتوجه إلى مدينة نابولي للاطلاع على وضع هذا المواطن ومعرفة ملابسات وجوده في شوارع المدينة وتقديم الخدمات اللازمة له ومساعدته في العودة إلى ليبيا.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مرئي لمواطن جزائري يُوثق حالة المواطن الليبي، وناشد من يتعرف عليه بإبلاغ أهله.