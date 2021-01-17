تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع العسكرية بمحور سرت الجفرة

عقد وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الدكتور صلاح الدين النمروش، اجتماعاً موسعا، مساء اليوم الأحد، بقاعدة معيتيقة في طرابلس، مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر القوة المشتركة، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس.

وحضر الاجتماع أمراء محاور غرفة عمليات سرت الجفرة، وعدد من قادة محاور صد العدوان على طرابلس.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد ناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والميدانية وتشكيل لجنة تنسيق الجهود ومتابعة الأوضاع العسكرية بمحور سرت الجفرة.