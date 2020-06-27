تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، بمقر رئاسة الحكومة الإيطالية في العاصمة روما، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن زيارة السراج للعاصمة الإيطالية تأتي في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين الصديقين.
وجدد الرئيسان خلال اللقاء بأن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكرياً، وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقاً لقرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.
وعلى الصعيد الثنائي تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ ايام.
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