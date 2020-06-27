التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، بمقر رئاسة الحكومة الإيطالية في العاصمة روما، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن زيارة السراج للعاصمة الإيطالية تأتي في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين الصديقين.

وجدد الرئيسان خلال اللقاء بأن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكرياً، وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقاً لقرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين. وعلى الصعيد الثنائي تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ ايام.