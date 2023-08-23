تشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير عمل المرافق الطبية

أصدر وزير الصحة المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، القرار رقم 1211 لسنة 2023م، بتشكيل لجنة مركزية فنية أمنية برئاسة رئيس جهاز الأمن الداخلي لواء لطفي الحراري، وعضوية مدير مكتب شؤون جهاز دعم الاستقرار عميد عبدالسلام المسعودي، وعدد من القيادات بمختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية، وذلك ضمان سير العمل بالمرافق الطبية في مناخ صحي وإيجابي.

وبموجب المادة الثانية من القرار، تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية:

تنظيم ومتابعة سير عمل المرفق بالمستشفيات والمراكز الطبية العامة والخاصة

معالجة كافة العراقيل الفنية والإدارية والأمنية والضبطية ورصد المخالفات والتجاوزات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها

دعم المراكز العامة ووضع أسس لها والوقوف على مشاكل العمل وإيجاد الحلول ومكافحة أوجه الفساد داخلها

وضع آلية عمل لتنظيم القطاع الصحي الخاص والعمل على عدم استغلال المواطن

ويأتي قرار تشكيل هذه اللجنة ضمن مخرجات الاجتماع الذي عقده وزير الصحة المُكلف رمضان أبوجناح لمتابعة المصحات والمراكز الصحية الخاصة ووضع آلية لضبط القطاع الصحي.

هذا وأفاد جهاز دعم الاستقرار في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بانطلاق أعمال اللجنة المشتركة من المستشفى الجامعي طرابلس ضمن مهامها في دعم المستشفيات والمراكز الطبية للنهوض بها في تقديم الخدمات الصحية بالشكل الأمثل، ورصد كافة المخالفات والتجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لمنع استغلال المواطنين.

حرصاً على ضمان سير العمل بالمرافق الطبية في مناخ صحي وإيجابي، تم تشكيل لجنة مركزية فنية أمنية برئاسة رئيس جهاز الأمن… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الأربعاء، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣