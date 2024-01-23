تشكيل لجنة مركزية لمعالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن

شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” اليوم الثلاثاء لجنة مركزية برئاسة وزير الحكم المحلي، لمتابعة أوضاع بلدية زليتن جراء الارتفاع في منسوب المياه الجوفية، ومعالجة الآثار المترتبة، ومساعدة المواطنين لمواجهتها.

وتضم اللجنة تضم اللجنة كلا من مدير عام جهاز تنفيد مشروع الإسكان والمرافق، ورئيس ادارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ورئيس مجلس ادارة شركة الخدمات العامة طرابس، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير عام الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي.

وكان الدبيبة قد زار السبت الماضي، بلدية زليتن للوقوف على المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في عدد من المحلات، واستمع لأهالي المناطق المتضررة، وأصدر التعليمات بعلاج هذه الأزمة والتواصل مع مكاتب استشارية متخصصة في هذا المجال لدراسة ووضع الحلول المناسبة الجذرية.

يشار إلى أن اللجنة الليبية للطوارئ والاستجابة السريعة كانت حذرت أمس الاثنين من مغبّة ما سيحدث في الأيام القادمة نتيجة تزايد تضخم وتغلغل المياه الجوفية تحت الأرض بمنطقة زليتن، مما أدى إلى خروج أنبوب مياه الأمطار الضخم من عمق الأرض.

رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يصدر جملة من التعليمات بشأن ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدد من المحلات في بلدية #زليتن. #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ٢٣ يناير ٢٠٢٤