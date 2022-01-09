تشكيل لجنة مشتركة لحل الأزمة الليبية

أفاد عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور امراجع نوح، باتفاقهم مع لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، على تشكيل لجنة من مجلسي الأعلى للدولة والنواب والهيئة، للوصول إلى حل ينهي الأزمة دون تدخل خارجي.

وقال نوح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، اليوم الأحد، إنه جرى الاتفاق أيضا مع اللجنة على وضع مقترحين أحدهما من لجنة التواصل والآخر من خارطة الطريق، وعلى الترتيب للقاء آخر، للنظر في المقترحات المقدمة، وفق قوله.

وأشار نوح إلى أن الاجتماع مع لجنة خارطة الطريق تطرق إلى القانون رقم 6 للعا م 2018، والمعدل بالقانون 1 للعام 2019 الخاص بالاستفتاء على الدستور، والتأكيد على عدم حرمان الليبيين من حقهم في الاستفتاء على الدستور.

وفي وقت سابق، عقدت لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الأعلى للدولة، اجتماعاً مع لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتمَّ خلال اللقاء، الوصول إلى رؤية مشتركة حول مستجدات العملية السياسية وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد، مبنية على ضرورة تفعيل العملية الدستورية لإنجاح الانتخابات القادمة.

كما أكدت اللجنتان على أهمية استمرار التواصل والتباحث بينهما في هذا الشأن، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.

وفي سياقٍ ذي صلة، التقى رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، بديوان مجلس النواب في طرابلس، مع رئيس ولأعضاء لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن المجلس، للاطلاع على سير عمل اللجنة.

وقدم رئيس اللجنة نصر الدين مهنى شرح وافي عن اللقاءات التي قامت بها اللجنة ونتائج أعمالها.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب المُكلف على أهمية عمل اللجنة وضرورة تذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها.