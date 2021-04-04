تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية لمعالجة ملفات وطلبات أهالي ترهونة

أصدر رئيس حكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية عميد خالد مازن، وعضوية وزراء الحكم المحلي والعدل والشؤون الاجتماعية ومكتب النائب العام، لتتولى معالجة الملفات والطلبات لأهالي ترهونة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الحكومة أمس السبت، إلى مدينة ترهونة، رفقة وفد وزاري من حكومته، في إطار دعم المدينة وتوفير الاحتياجات العاجلة، والوقوف على الانتهاكات الجسيمة التي سببتها عناصر “الكانيات” التي كانت تسيطر على المدينة.

وأكد وزير الداخلية على أن الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية وفق اختصاصها فيما يتعلق بالبلاغات عن المفقودين وأماكن المقابر المحتمل وجود ضحايا بها.

وتعهد الوزير بتكثيف جهود الأجهزة الأمنية وتسريع وتيرة أعمال التعرف على المفقودين وفتح باقي المواقع المتوقع بأن تكون بها مقابر جماعية.

كما تعهد الوزير بملاحقة الجناة مرتكبي جرائم المقابر الجماعية، والجرائم الجنائية في الداخل والخارج الصادرة في حقهم أوامر قبض من النائب العام، كما أوضح بأن الوزارة بصدد تفعيل وتنظيم عمل الأجهزة الأمنية مما يحقق استتباب الأمن داخل المدينة.