تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة القابضة للاتصالات

عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، اجتماعها العادي الثاني لسنة 2021, اليوم الأحد بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، فقد خُصِصَ الاجتماع لمناقشة عدد من البنود المعتمدة بجدول الأعمال.

وكان من أهم البنود مناقشة تقرير نشاط الشركة عن الفترة الماضية، وتم إحالة عدد من الملاحظات بشأنها من حيث إعتماد الميزانية التقديرية وضرورة خلق فرص استثمارية جديدة.

وتم مناقشة التقارير المنبثقة عن اللجان المشكلة من من قِبل الجمعية العمومية خلال اجتماعها الأول وإعتماد توصياتها.

هذا وتم الاتفاق على تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.

يُشار إلى أن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة (تعرف اختصارا: LPTIC) هي شركة قابضة ليبية، تأسست بقرار من مجلس الوزراء الليبي سنة 2005، لتمتلك شركات الاتصال الكبرى بليبيا.

وتأسست الشركة القابضة وفقا لقرار رئاسة الوزراء رقم (63) لسنة 2005م لكي تكون شركة قابضة مالكة لشركات الاتصالات الكبيرة وهي ليبيانا والمدار وليبيا للاتصالات والتقنية الجيل الجديد للتقنية الاتصالات الدولية وهاتف ليبيا.

وقد أُسست الشركة القابضة لغرض الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات في البلاد وخارجها، وتملك الشركة مجموعة من الاستثمارات داخل البلاد وخارجها يعود بعضها إلى زمن الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتي تم حلها سنة 2010م.